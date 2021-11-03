Сикорский: регулярные рейсы иностранных авиакомпаний из областных центров начнутся в ближайшее время

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулярные рейсы иностранных авиакомпаний из областных центров начнутся в ближайшее время. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Артема Сикорского, сегодня ведется работа по загрузке областных аэропортов. "Несмотря на тяжелый 2020 год, мы не прекращали чартерные полеты из областных аэропортов. В этом году планируем приступить ко второй части стратегии развития данных объектов и начать организовывать еще и регулярные маршруты из областных центров. В ближайшее время ряд иностранных авиакомпаний начнет регулярные полеты из областных аэропортов", - сказал он.

"Мы ускоряем все процедуры аккредитации компаний для обеспечения полетов из областных аэропортов", - добавил глава департамента.

Он отметил, что в Национальном аэропорту Минск ведется значительная работа по развитию инфраструктуры. "Сейчас вырабатываются подходы к реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, разработан архитектурно-строительный проект, выделяются соответствующие очереди реализации", - сказал Артем Сикорский.

Важным проектом также станет строительство нового терминала для пассажиров. "Действующий терминал был спроектирован еще в советское время, он не совсем подходит под современные технологии обслуживания транзитных пассажиров. А на обслуживание таких пассажиров мы делаем большую ставку, - подчеркнул директор департамента. - Актуальность этого проекта подтверждается также необходимостью выполнения поручения главы государства по открытию дальнемагистральных направлений".-0-