Сикорский: тема с самолетом Ryanair перестала оправдывать санкции и появился новый повод - мигранты

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема с самолетом Ryanair перестала оправдывать санкции и появился новый повод - мигранты. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все свидетели того, как наши европейские партнеры лязгнули железным занавесом, и это несмотря на то, что на протяжении всего этого времени мы призывали их без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам. Если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была бы хоть одна какая-то зацепка в части каких-то наших нарушений процедур и правил, коллективный Запад давно бы уже схватился за любую возможность нас обвинить, и мы бы долго не ждали доклада, который уже более полугода готовится, - сказал Артем Сикорский. - Вместе с тем мы отмечаем, что тема с самолетом Ryanair уже перестала оправдывать санкции, поэтому возникла новая угроза, которая исходит якобы от нас, - миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса и последствия надо действительно искать не в Минске".

По его словам, авиакомпания "Белавиа", как уже неоднократно заявлялось, никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов.

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