Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 16 декабря по западу Беларуси ожидается сильный снег, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами пройдет кратковременный снег, днем по западу страны прогнозируется сильный, мокрый снег, его налипание, на отдельных участках дорог - снежные заносы. Местами будет слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1-6 градусов ниже нуля.-0-
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