Сильный ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 4 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный порывистый ветер и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки синоптики прогнозируют переменную облачность. Будет без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, по западу республики порывы ветра усилятся до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, местами – 4-6 градусов со знаком минус. Днем будет от 8 до 14 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день