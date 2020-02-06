Силы противовоздушной обороны Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дежурные силы по противовоздушной обороне во время проверки боевой готовности ВС Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Действия дежурных сил проверили полетами контрольных целей, в качестве которых привлекались летательные аппараты, действовавшие на различных высотах. "В результате были успешно проведены условные обстрелы контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и выполнены перехваты воздушных судов-нарушителей экипажами авиации", - проинформировали в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации выполняли свои задачи в сложных метеорологических условиях.

Кроме того, накануне распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. "После выполнения подготовительных мероприятий подразделения совершили марш в назначенный район, в котором в течение нескольких суток им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов оружия днем и ночью", - рассказали в Минобороны.

Внезапная проверка боевой готовности в ВС Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.-0-