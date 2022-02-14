Симончик: появилось много околоспортивных чиновников, пытающихся из спортсменов сделать инструмент

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появилось много околоспортивных чиновников, пытающихся из спортсменов сделать инструмент, заявил первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай Анатолий Симончик в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В любом виде спорта спортсмен юридически и морально не защищен. Появилось много околоспортивных чиновников, которые стараются из спортсменов сделать инструмент, получить свои политические дивиденды", - отметил Анатолий Симончик.

На любом чемпионате все должно решаться на спортивной площадке, в бассейне, на хоккейной площадке. Задача спортивного функционера - обеспечить участие спортсмена и создать максимальные условия для достижения им максимального результата, отметил первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

По его словам, многие коллеги признают, что Беларусь - самая законная республика. "Мы провели чемпионат мира, чемпионат Европы и получили самые высокие отзывы. Они (европейские спортивные функционеры. - Прим.БЕЛТА) в шоке, что нас спорт поддерживает государство, они не понимают это", - сказал Анатолий Симончик.

Он отметил политику двойных стандартов европейских спортивных функционеров. "Я могу сказать с полной ответственностью: 8 из 10 функционеров все понимают. В кулуарах мы прекрасно общаемся, решаем массу вопросов, но как только появились телекамеры, человек изменился", - заметил первый заместитель председателя федерации.-0-