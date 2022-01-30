Симоненко: референдум станет возможностью для белорусов показать свое единство

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь станет возможностью для белорусов показать свое единство, заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Когда я прочитал о ваших (планируемых. - Прим.БЕЛТА) изменениях Конституции, а я действительно прочитал, мне было это интересно как политику, хочу сказать своим родным белорусским товарищам: бегом на этот референдум", - сказал Петр Симоненко.

Он отметил, что участие в референдуме - возможность для белорусов показать свое единство. "Показать всему Западу паршивому, который лезет, я имею в виду тех политиков, которые пытаются сегодня уничтожить белорусскую независимость и народ, сделать уже по другому алгоритму их жизнь, что вы едины, что против внутренней вот этой так называемой пятой колонны оппозиции", - сказал он.-0-

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