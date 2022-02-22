22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и порывистый ветер 23 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северо-востоку пройдет кратковременный снег, днем по юго-западу ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 4.-0-
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