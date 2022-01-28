Синоптики прогнозируют в Беларуси сильный ветер и гололедицу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 января из-за сильного ветра и гололедицы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-
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