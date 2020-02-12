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12 февраля 2020, 08:45

Система оплаты проезда по QR-коду заработала в Гомеле

Зашел, отсканировал, оплатил. С сегодняшнего дня эта простая формула оплаты проезда в общественном транспорте действует в Гомеле. Технология продажи и проверки билетов в электронном виде осуществляется по QR-коду. А работает система с помощью мобильного платежного сервиса "Оплати™" - разработка компании LWO, созданная специально для ЭкоСистемы ОАО "Белинвестбанк". Гомель стал первым областным центром, жители которого смогут воспользоваться инновационной системой и покупать билеты всего в один клик на смартфоне.

Рассчитаться за проезд по QR-коду пока можно всего в нескольких автобусах города, но уже в ближайшее время такая возможность появится во всем транспорте филиала "Автобусный парк № 6" ОАО "Гомельоблавтотранс". Узнать такие автобусы просто. В салоне находятся наклейки с QR-кодом, которые и являются "виртуальной билетной кассой". Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении "Оплати™" в своем мобильном устройстве на QR-код. При этом ему не придется тянуться или специально пробираться сквозь переполненный салон к ближайшей наклейке. Приложение хорошо распознает картинку на расстоянии до двух метров и билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Его останется только оплатить одним кликом.

В документе на проезд указывается вся необходимая информация: номер билета, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа. Рассчитаться можно как за себя, так и за и других пассажиров, которые едут с вами.

Мобильный платежный сервис "Оплати™" сможет не только продавать, но и контролировать документы на проезд. Проверка билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом "Оплачен". Если он недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.

"Запуск безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Гомеля стал возможным благодаря тесному сотрудничеству Гомельоблавтотранса, Белинвестбанка и нашей компании, а также поддержке Гомельского облисполкома, - отметил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. - В ходе реализации данного проекта все стороны проявили огромную заинтересованность в создании удобного, прежде всего для пассажиров, решения. Очень надеюсь, что нам это удалось. Я призываю всех клиентов Гомельоблавтотранса поучаствовать в тестировании нашего решения и дать нам обратную связь для его дальнейшего совершенствования".

Заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко
Заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко

Технология продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте по QR-коду удобна не только пассажирам, но и самим транспортникам. Она позволяет существенно экономить финансовые ресурсы организации, так как исчезает необходимость устанавливать дорогостоящие валидаторы, кроме того значительно сокращаются расходы за эквайринг - деньги за проезд с электронного кошелька поступают прямо на счет компании.

"Экосистема, которую создает в рамках сервиса "Оплати™" Белинвестбанк, призвана экономить ресурсы, время и средства. Мы работаем над тем, чтобы наполнить ее максимальными возможностями. Чтобы в вашем смартфоне вместо множества приложений было одно, которое позволяет распоряжаться собственными финансами, общаться, пользоваться различными услугами и сервисами. Так получилось, что гомельчане первыми после жителей столицы познакомились с данным сервисом в организациях торговли. Сейчас Гомель стал первым областным центром, транспорт которого подключен к инновационной системе, мне это особенно приятно, - отметил Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк". - В наших ближайших перспективах - предоставление возможности покупки и проверки билетов в электронном виде на общественном транспорте Витебска и в других городах страны".

Заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Сокирко
Заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Сокирко

"Оплати™" - платежная экосистема Белинвестбанка, разработанная компанией LWO. Сервис "Оплати™" абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться как в мессенджере. Это виртуальный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") - признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании - цифровые решения для переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO - резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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