14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему обучения пациентов с сахарным диабетом в Беларуси будут корректировать. Об этом журналистам сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Наталии Карлович, соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения разрабатывали ведущие белорусские эндокринологи. Он будет обсуждаться 22 ноября на семинаре с экспертами и специалистами из регионов и Минска. "Мы надеемся, что после обсуждения и незначительных доработок проект приказа о совершенствования системы обучения пациентов можно будет передать в Минздрав", - проинформировала она. Специалист рассчитывает, что документ увидит свет до конца года.

Главный врач пояснила, что при лечении любого хронического заболевания система обучения играет одну из первостепенных ролей. "Сегодня она требует современного прочтения. Так, поскольку пациенты с диабетом второго типа наблюдаются врачами общей практики или участковыми врачами-терапевтами, нужно предусмотреть механизм, как эти люди будут обучаться. Кроме того, мы хотим выделить школу диабета для пациентов с гестационным диабетом и школу диабета для беременных пациенток с диабетом первого типа", - рассказала Наталия Карлович.

Планируется также определить программу обучения для каждой из этих подгрупп, количество пациентов в них, продолжительность занятий.

Ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, в Беларуси проводится большой спектр мероприятий. На этой неделе организованы акции по оценке риска развития сахарного диабета второго типа, по качеству жизни и лечения пациентов с сахарным диабетом первого типа. Планируются также мастер-классы и другие тематические мероприятия.-0-