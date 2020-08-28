Систему поиска "Работа без границ" создают в ЕАЭС

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Систему поиска "Работа без границ" создают в Евразийском экономическом союзе. После ее запуска расширятся возможности граждан на рынке труда на пространстве ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

На заседании Коллегии ЕЭК член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет о ходе выполнения проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ", реализующийся в рамках цифровой повестки ЕАЭС. В частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах союза. Сейчас система эксплуатируется в опытном режиме с участием всех национальных компонентов.

"В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали со странами союза все замечания и предложения в полном объеме. Проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ" при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции", - сказал Гегам Варданян.

После запуска системы у граждан стран ЕАЭС появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и в странах "пятерки", а для работодателей расширится перечень площадок для поиска персонала.-0-