Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич охарактеризовала ситуацию на белорусском рынке труда в текущем периоде как достаточно управляемую. Такое мнение она высказала в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В январе-марте занятость была на уровне прошлого года. Изменения пошли уже в апреле-мае, мы эту проблему видели. По итогам января-мая число занятых в экономике снизилось на 0,2%", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, проведенный анализ показал, что наниматели (крупный и средний бизнес) не применяли активно такую меру, как массовое увольнение либо в целом увольнение по необоснованным причинам. "Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса и увидели, что 70% уволенных - по соглашению сторон. Есть нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателей, но это единичные случаи", - отметила министр.

"Увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. Наниматели выбирали эти меры, чтобы сохранить трудовые коллективы. В мае вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза. Да, это большой рост, но самое главное для человека - то, что он сохранил рабочее место, самое главное для нанимателя - он сохранил профессиональные кадры, которые очень сложно найти на рынке труда. Мне кажется, что именно в этой сложной, нестандартной ситуации позиция нанимателя социально ответственная", - поделилась мнением Ирина Костевич.-0-