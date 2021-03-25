Ситуация с очередями на границе остается напряженной из-за сбоя программ с литовской стороны - ГТК

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы программных продуктов литовских контролирующих служб, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Литвой остается напряженной: более двух суток контролирующие службы в литовских пунктах пропуска оформляют транспортные средства в ручном режиме з-за некорректной работыи программных продуктов. Сейчас въезда в Литву ожидают порядка 2 тыс. грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств: чуть больше 1,4 тыс. грузовиков при фактической возможности в более чем 3 тыс. автомобилей. При этом после оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда на сопредельную сторону более 8 часов", - рассказали в ГТК.

Еще один фактор, негативно влияющий на ритмичность приема транспортных средств, - реконструкция одного из востребованных литовских пунктов пропуска "Мядининкай". В связи с этим белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в пункте пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе, который в соответствии с указом Президента Беларуси с 2 июля 2020 года из упрощенного переведен в статус международного. "Перенаправление порожних транспортных средств в данный пункт пропуска позволит снизить нагрузку на самые загруженные пункты пропуска и увеличить их пропускную способность. Ответ от литовской стороны ожидается", - отметили в комитете.

"Ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса: теряют время и деньги не только перевозчики, но и получатели и отправители, товары которых следуют через белорусско-литовский коридор. Нарушаются сроки поставки, срываются договоры, что наносит вред экономике многих государств", - подчеркнули в ГТК.-0-