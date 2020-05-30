Сивак призывает не путать сбор подписей и массовые мероприятия

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призывает не путать сбор подписей инициативными группами и массовые мероприятия, сообщает БЕЛТА.

"Во время предвыборной кампании эмоций всегда немного больше, иногда на каких-то ее этапах одни события каким-то образом смешиваем с другими. Есть закон о массовых мероприятиях, а есть избирательное законодательство. Так вот у нас проходит этап сбора подписей. Существует стремление проводить это мероприятие в местах, где большое скопление людей. У нас, конечно, нет каких-то жестких ограничений, но иногда это мероприятие имеет большую вероятность превратиться в массовое, тем более, когда есть люди, настроенные на создание какого-либо обострения, а здесь уже работает другое законодательство - о массовых мероприятиях", - подчеркнул мэр белорусской столицы.

Анатолий Сивак напомнил, что в Минске определены шесть мест, где можно проводить данные мероприятия. "Главное - не создавать там напряжения и обострения ситуации, особенно там, где пикеты проходят в местах массового скопления людей. Ненормально там создавать такую ситуацию, тем более это нарушает законодательство. Не позволено вносить негатив в городскую жизнь. Мы не допустим этого, и у нас для этого есть все ресурсы", - отметил председатель Мингорисполкома.-0-

Сивак: безопасность граждан - вопрос номер один при проведении мероприятий предвыборной кампании "Для нас, городской власти, всегда вопрос номер один - это безопасность граждан. Город живет мирной жизнью, и мы обязаны ее обеспечивать. Безусловно, мы должны предпринимать и предпринимаем меры, чтобы никакие обострения при проведении предвыборной кампании не были допущены. Ситуация всегда должна быть под контролем", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан В Беларуси идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. "Акции, которые проходят в это время, незаконны. Их организаторы нарушают права мирных людей. Сбор подписей должен строго соответствовать законодательству. И не только избирательному", - подчеркнул Виктор Чайчиц.