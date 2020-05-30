Сивак призывает не путать сбор подписей и массовые мероприятия

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призывает не путать сбор подписей инициативными группами и массовые мероприятия, сообщает БЕЛТА.
"Во время предвыборной кампании эмоций всегда немного больше, иногда на каких-то ее этапах одни события каким-то образом смешиваем с другими. Есть закон о массовых мероприятиях, а есть избирательное законодательство. Так вот у нас проходит этап сбора подписей. Существует стремление проводить это мероприятие в местах, где большое скопление людей. У нас, конечно, нет каких-то жестких ограничений, но иногда это мероприятие имеет большую вероятность превратиться в массовое, тем более, когда есть люди, настроенные на создание какого-либо обострения, а здесь уже работает другое законодательство - о массовых мероприятиях", - подчеркнул мэр белорусской столицы.
Анатолий Сивак напомнил, что в Минске определены шесть мест, где можно проводить данные мероприятия. "Главное - не создавать там напряжения и обострения ситуации, особенно там, где пикеты проходят в местах массового скопления людей. Ненормально там создавать такую ситуацию, тем более это нарушает законодательство. Не позволено вносить негатив в городскую жизнь. Мы не допустим этого, и у нас для этого есть все ресурсы", - отметил председатель Мингорисполкома.-0-