Сивец: смущает политическая несостоятельность некоторых кандидатов в президенты

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альтернативные кандидаты в президенты демонстрируют политическую несостоятельность. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Сенатор отметил, что его смущает политическая несостоятельность в части претензий на высший государственный пост со стороны альтернативных кандидатов в президенты. "Ведь мы ведем речь о выборах президента - ключевой фигуры, стоящей в центре политической системы государства. Это по умолчанию предполагает очень высокий институциональный уровень требований к кандидатам с точки зрения наличия широкой линейки компетенций, определенного жизненного и управленческого опыта", - подчеркнул Сергей Сивец.

Так, он обратил внимание, что один из альтернативных кандидатов появился только с момента начала электоральной кампании и не скрывает, что для него это репетиция и еще один кирпичик в построении политической и партийной карьеры. По наблюдениям сенатора, для еще двоих, судя по их декларациям на митингах, предвыборным программам, кампания - это определенный самопиар и реализация своего политического эго. "Они никоим образом не хотят брать на себя юридическую ответственность на предстоящие пять лет за судьбу государства, 9,5 млн его жителей", - констатировал Сергей Сивец.

Высказался он и по поводу так называемого объединенного кандидата. Человек не скрывает, что оказался в процессе случайно и предполагает определенный транзит власти - непонятно кому и непонятно в какой форме, поделился наблюдениям парламентарий. "По сути, это правовой вакуум, который пытаются заполнить определенной политической мишурой", - резюмировал парламентарий.-0-