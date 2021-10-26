Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет 27-30 октября в Душанбе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Съезд учителей и работников образования государств СНГ пройдет 27-30 октября в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ со ссылкой на Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран Содружества.

Его тема - "Образовательное пространство Содружества Независимых Государств - стратегический ресурс его устойчивого развития". Учителя и работники образования из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана обсудят вопросы развития систем образования государств СНГ.

Запланировано проведение пленарных заседаний, тематических сессий, панельных дискуссий и круглых столов, на которых делегаты съезда поговорят о принципах взаимодействия в деле повышения качества школьного образования, о развитии академической мобильности, поделятся разработками в области инновационных образовательных технологий.

На съезде пройдет I Международный фестиваль педагогического мастерства. По его итогам будут вручены дипломы в трех номинациях: "Учитель", "Воспитатель", "Психолог/социальный педагог". Еще одно награждение, которое состоится в рамках съезда, - вручение нагрудного знака "Отличник образования Содружества Независимых Государств". Его получат лучшие учителя и работники образования государств СНГ.

Завершающим этапом работы съезда станет принятие резолюции, где будут отражены сферы и методы взаимодействия, определена стратегия и перспективные инструменты развития образования на территории СНГ.

Организаторы мероприятия - Министерство образования и науки Таджикистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств Содружества.-0-