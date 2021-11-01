СК Беларуси и России обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете Беларуси состоялась рабочая встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Приветствуя российских коллег, первый заместитель председателя СК Беларуси Олег Шандарович отметил доверительный и взаимовыгодный характер партнерских отношений между двумя ведомствами.

Основной темой встречи стали актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств.

В связи со значительным ростом в Беларуси числа преступлений против компьютерной безопасности белорусской стороной высказана заинтересованность в ознакомлении с деятельностью недавно созданного в СК России отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

"Достигнута договоренность о взаимном обмене научно-методическими и иными материалами, касающимися специфики досудебного уголовного производства по уголовным делам, связанным с экстремизмом, а также изучении имеющегося положительного опыта и практики расследования преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве", - рассказали в ведомстве.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в рамках действующих межгосударственных договоров в области борьбы с преступностью и заключенных межведомственных соглашений.-0-

Фото СК