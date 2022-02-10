СК Беларуси и Управление ООН по наркотикам и преступности активизируют взаимодействие

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета сегодня состоялась рабочая встреча с делегацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности во главе с руководителем Регионального программного офиса в странах Восточной Европы Жаннат Космухамедовой. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Участники встречи отметили важность международного сотрудничества в деятельности правоохранительных органов при раскрытии и расследовании различного рода преступлений, особенно в области противодействия наркопреступности.

Жаннат Космухамедова поблагодарила участников встречи и высоко оценила степень сотрудничества Беларуси с Региональным программным офисом в области противодействия наркотрафику, проинформировала о деятельности УНП ООН по распространению передового международного опыта в сфере первичной профилактики распространения наркотиков.

Заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша ознакомил участников встречи с опытом взаимодействия Следственного комитета Беларуси с общественными объединениями по профилактике наркопотребления.

На встрече были обсуждены возможные новые формы и методы дальнейшего сотрудничества Следственного комитета и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в том числе в организации образовательного процесса Института повышения квалификации и переподготовки кадров Следственного комитета.

Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подтвердили готовность в обмене положительным международным опытом.-0-