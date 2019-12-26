СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статьи Уголовного кодекса, по которым в 2019 году возбуждено больше всего уголовных дел, в эфире "Радио-Минск" перечислила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

На первом месте - кражи (ст.205 УК). По этой статье в Беларуси возбуждено более 29 тыс. уголовных дел (34,8% от общего числа).

По ст.212 УК (хищение с использованием компьютерной техники) за 11 месяцев возбуждено более 7 тыс. дел (8,75%). За уклонение родителей от содержания детей (ст.174 УК) в январе - ноябре возбуждено более 6 тыс. уголовных дел (7,29%). На четвертом месте среди самых распространенных преступлений - хулиганство (ст.339 УК): возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел (5,58%). По ст.209 УК (мошенничество) с начала года возбуждено более 4,5 тыс. дел (5,51%).-0-