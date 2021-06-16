СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси ожидает ответа на обращение, направленное Павлу Дурову, сообщили БЕЛТА в СК.

"В августе 2020 года на территории Беларуси вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами и насильственными действиями в отношении сотрудников правоохранительных органов. В рамках своих обязанностей по охране общественного порядка сотрудники силовых структур занимались пресечением противоправных действий, в том числе с использованием специальных средств. С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий. Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников", - отметили в Следственном комитете.

Там добавили, что в феврале 2021 года в ходе мониторинга интернет-ресурсов было обнаружено опубликованное в Telegram-канале "Павел Дуров" сообщение следующего содержания:

В ходе подробного анализа и сравнения деструктивных Telegram каналов на территории нашей страны с аналогичными (заблокированными) в России установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении граждан Беларуси и их семей:

Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде следующего содержания:

"В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения", - резюмировали в Следственном комитете. -0-