СК: проблема употребления и распространения наркотиков остается острой

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия употребления и распространения наркотиков, а также пути решения этой проблемы обсудили на заседании круглого стола по теме "Как не допустить вовлечение молодежи в наркосбыт", передает корреспондент БЕЛТА.

За круглым столом собрались представители Минского городского суда, ГУВД Мингорисполкома, управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, учреждений образования и молодежи. Для собравшихся - это еще одна дискуссионная площадка, где можно было высказать свое мнение относительно существующей проблемы и предложить пути ее решения. Печальной статистикой поделился заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску Денис Шаман. По его словам, в 2021 году от передозировки наркотиками скончалось 72 человека, среди которых был один несовершеннолетний.

"Статистика - это не просто сухие цифры. За каждой из них скрыта судьба отдельного человека. Нужно отметить, что в 2021 году произошел значительный рост преступлений, связанных с распространением наркотических средств. Если называть конкретные цифры, то это 1299 уголовных дел против 990 за 2020 год. К сожалению, январь этого года тоже демонстрирует печальные показатели по заведенным делам. За один месяц было возбуждено 97 уголовных дел, связанных с наркотиками. Из них 60 были заведены из-за распространения наркотических средств. Под стражу было взято 34 человека. Для сравнения нужно отметить, что в январе прошлого года количество подобных правонарушений равнялось 68 делам. В основном, это лица в возрасте до 30-35 лет. Сейчас есть все основания полагать, что и в текущем году количество преступлений на почве распространения наркотических веществ может увеличиться. Кроме того, в прошлом году 72 человека скончались от передозировки. В их числе был один несовершеннолетний ребенок. Что характерно, по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328, по которой предусмотрено до 25 лет лишения свободы. Подозреваемым проходит восемнадцатилетний молодой человек", - рассказал заместитель начальника управления СК.

Он добавил, что среди обвиняемых по статьям, связанным с наркотиками, проходит немало несовершеннолетних граждан.

"В прошлом году обвиняемыми по подобным делам проходили 33 несовершеннолетних молодых человека. Это 33 семьи, в которых произошла самая настоящая трагедия. Уже в этом году в отношении несовершеннолетних возбудили 7 уголовных дел. Я думаю, эта статистика прекрасно иллюстрирует важность рассматриваемой на сегодняшнем круглом столе темы", - заключил Денис Шаман.-0-