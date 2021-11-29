СК выясняет обстоятельства гибели беженца на белорусско-литовской границе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе обнаружено тело мигранта без признаков жизни - выясняются обстоятельства инцидента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

28 ноября этого года пограничным нарядом в лесном массиве вблизи деревни Иваче Щучинского района в 20 м от Государственной границы Беларуси с Литвой обнаружено тело беженца без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о применении насилия.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с участием специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, в том числе следы волочения с сопредельной территории.

С места происшествия изъяты предметы одежды и быта, среди которых продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его нахождении накануне на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено.

В настоящее время для определения конкретной причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются управлением Следственного комитета по Гродненской области в рамках проводимой проверки.-0-