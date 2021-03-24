СК завершил расследование очередного дела, связанного с блокированием ж/д путей

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета закончило расследование очередного уголовного дела, связанного с блокированием гражданами железнодорожных путей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления Владимир Шишко.

"В октябре - ноябре 2020 года группа молодых людей - жителей Бреста, поддавшись на деструктивные призывы определенных Telegram-каналов, осуществляла блокирование железнодорожных путей с помощью наматывания металлической проволоки на рельсы и блокирования охранных систем железной дороги, а также перекрытия металлических стрелок для перевода путей в различные положения. Эти действия создавали реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта и реально могли повлечь существенный вред правам и законным интересам граждан, в том числе крушение поезда с более существенными и значимыми последствиями", - сообщил Владимир Шишко.

По его словам, продолжается работа по установлению иных лиц, совершавших аналогичные противоправные действия осенью 2020 года.

"Следственный комитет в очередной раз обращается ко всем жителям нашей страны с просьбой не поддаваться на провокационные призывы деструктивных Telegram-каналов по совершению противоправных действий", - отметил начальник главного управления. -0-