Скидка до 150 евро и машино-место в подарок! Выгодная АКЦИЯ в комплексе Minsk World!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Успей получить бонусы от застройщика!

Покупка квартиры – настоящий праздник! А на праздник принято дарить щедрые подарки! Именно поэтому застройщик многофункционального комплекса Minsk World предлагает своим клиентам целых два бонуса!

Первый – СКИДКА ДО 150 ЕВРО за квадратный метр в некоторых домах при покупке машино-места в паркинге. В список домов попали самые востребованные новостройки комплекса - "Ницца", "Токио", "Лос-Анджелесе", "Нью-Йорк", "Киото", "Копенгаген", "Стамбул", "Каир", "Вильнюс", "Екатеринбург", "Пекин", "Флоренция", "Глазго", "Лас-Вегас", "Таллин","Тбилиси", "Ереван", "Канны", "Монако", "Полька", "Вена", "Мумбаи", "Банкок", "Стокгольм",

"Осло" или "Баку".

Второй – машино-место в подарок при покупке квартиры в готовом элитном доме https://bir.by/page/real-estate/minskworld/?utm_post=parkinglot100_1705" target="_blank">"Волна"!

На данный момент это лучшее предложение для жителей столицы, ведь здесь все время не хватает парковочных мест!

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Яркие дома, в которых хочется жить!

Напоминаем, что купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· за собственные средства

· в рассрочку от 12 до 100 месяцев

· с привлечением партнерской кредитной программы от ОАО "Белинвестбанк"

Почему покупка машино-места в паркинге – актуальный вопрос, над которым надо задуматься именно сейчас? В прошлом году в Минске было зарегистрировано 812 тысяч транспортных средств. Город разрастается, количество автовладельцев растет и паркинги – самое оптимальное решение этой проблемы!

Здесь уже живут сотни белорусских семей!

Многофункциональный комплекс Minsk World – уникальный комплекс, в котором уже купили жилье сотни белорусских семей. Практически в каждой семье есть свой автомобиль, а иногда два. Оставить машины на парковках на периферии квартала сможет не каждый, поэтому о покупке паркинга важно подумать заранее. Тем более что застройщик предлагает сразу несколько выгодных вариантов.

Первый паркинг в Minsk World уже работает. Он находится на улице Германовской, 7 через дорогу от квартала "Эмиратс".

Основные характеристики паркинга:

· 9 этажей

· Большой выбор парковочных мест

· Автоматизированный доступ

· Видеонаблюдение

· Круглосуточная охрана

Minsk World – самый масштабный жилой комплекс Европы. Проект возводится по принципу "город в городе". Это значит, что вместе с покупкой квартиры клиенты получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность.

В комплексе запроектирован Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall, а также огромный парс с фонтанами, атртракционами, спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

В каждом доме вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха и свободной планировкой, на первом этаже могут быть квартиры или коммерческие помещения с отдельными входами.

Так выглядят лобби некоторых домов комплекса

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

Размещение рекламы на БЕЛТА