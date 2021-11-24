Сколько можно заработать, если сегодня оформить вклад на 18 месяцев и 5 лет?

Большинство из нас знает, что деньги должны "работать". А вот каким образом – для многих это вопрос со звездочкой. Давайте вместе посчитаем, сколько можно заработать, если сейчас положить сбережения под проценты в банк. А еще ответим на вопрос, нужно ли обладать огромной суммой, чтобы обеспечить себе пассивный доход. В качестве примера возьмем хорошо знакомый белорусам депозит "Личный выбор" от Белинвестбанка. Он давно существует на рынке и пользуется стабильным спросом по ряду объективных причин. Вклад обеспечивает простоту выбора, комфортное оформление и гарантированную безопасность.

Выбираем условия

Итак, вклад "Личный выбор" – своеобразный конструктор. Он позволяет выбрать условия размещения финансов, исходя из запросов конкретного человека. Например, те, кому свободные средства не понадобятся достаточно длительный отрезок времени, выбирают максимальную процентную ставку и длинные вклады на срок 13 или 18 месяцев, 2 или 3 года, а возможно, и 5 лет.

Вместе с тем "Личный выбор" дает возможность получить и быстрый заработок. Короткие вклады предусмотрены на сроки 45 и 70 дней, а также 3, 6, 9 месяцев. Причем за вкладчиком остается выбор, на каких именно условиях положить деньги в банк – в отзывном или безотзывном варианте.

Кроме широкого диапазона сроков вы можете выбрать и валюту размещения денежных средств: белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли.

Преференция вкладчиков, которые выбирают депозиты на срок больше года, – это выбор варианта выплаты процентов. Всего их два. Первый – перечисление процентов на карточку, которая выпускается бесплатно. Второй вариант – их капитализация. Это означает, что полученный пассивный доход будет ежемесячно присоединяться к сумме вклада, что позволит получить еще больший доход на размещенную сумму. Но имейте в виду: выбирая капитализацию процентов, получить денежные средства, размещенные во вклад, можно будет только по истечении срока его размещения.

На выбор и способ оформления: в офисе банка или в каналах дистанционного банковского обслуживания – Интернет-банкинге или Мобильном приложении на вашем смартфоне.

Таким образом, в зависимости от того, какие условия вы выберете, будет зависеть процент по вашему вкладу.

Считаем, сколько заработаем

Давайте представим себе ситуацию: вы продали машину, получили небольшое наследство или просто откладывали определенную сумму каждый месяц. В итоге у вас на руках оказалось 10 000 белорусских рублей.

Безусловно, можно их тут же потратить. А можно положить во вклад и получать стабильный доход, который, во-первых, станет хорошей прибавкой к зарплате, а во-вторых, позволит вам приобрести то, что вы хотели.

Итак, давайте сравним, какой доход мы получим, положив во вклад 10 000 белорусских рублей на срок 18 месяцев и 5 лет. Выполним все условия, которые позволят нам увеличить доход: это будет безотзывный вклад, а открывать его мы будем, не посещая офиса банка, с помощью Мобильного приложения или Интернет-банкинга. Напомним, первый доступен на вашем смартфоне, второй – на компьютере или планшете.

При оформлении вклада на 18 месяцев с выплатой процентов каждый месяц ваш пассивный доход составит 147 белорусских рублей. Таким образом, за все 18 месяцев, что деньги будут находиться в банке, вы получите 2 663 белорусских рубля.

При выборе капитализации процентов по истечении 18 месяцев вы будете располагать суммой в размере 3 073 белорусских рубля.

В месяц вы будете получать 147 белорусских рублей и при сроке депозита 5 лет. Однако по истечении 5 лет суммарно вы "заработаете" 8 876 белорусских рублей.

При выборе капитализации процентов по истечении 5 лет сумма увеличится до 14 432 белорусских рублей. Существенно, не правда ли?

Ну а для пенсионеров "Личный выбор" предоставляет дополнительные преференции. Если вы пользуетесь карточным пакетом "Лучшие годы", то можете воспользоваться бонусной ставкой при оформлении вклада на срок свыше года. Для депозитов в белорусских и российских рублях, а также в долларах США – это еще +0,2% к процентной ставке, в евро – +0,1%.

И помните: для того, чтобы начать получать пассивный доход, вовсе не нужно располагать огромными деньгами. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50 BYN, 50 USD/EUR или 3500 RUB.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг";

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

Размещение рекламы на БЕЛТА