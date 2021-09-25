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15:31 "Скоро сможем спасти сотни детей". Белорусские медики делают уникальные операции на позвоночнике Общество
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25 сентября 2021, 15:31

"Скоро сможем спасти сотни детей". Белорусские медики делают уникальные операции на позвоночнике

РНПЦ травматологии и ортопедии
РНПЦ травматологии и ортопедии

Все хорошо, что хорошо заканчивается. Так можно сказать в случае спасения и девятилетней девочки из Гомеля, и ее сверстника из Быхова, получивших тяжелую травму позвоночника в ДТП. Пострадавших в авариях детей в 2020-м спасли хирурги РНПЦ травматологии и ортопедии. Прошел год. Ребята здоровы.

Эти дети, а также еще четверо от трех до семнадцати лет, у которых деформированы позвоночники в результате их аномального развития, стали первыми пациентами, получившими уникальную инновационную хирургическую помощь.

- Такого рода операции в нашем центре стали выполнять благодаря программе Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника" (программа "Спинальные системы"), которая завершилась в 2020 году, - рассказал Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии, на базе которого функционирует Республиканский спинальный центр.

Михаил Герасименко
Михаил Герасименко

Программа стала спасением для многих семей. Ведь детей, нуждающихся в специальном лечении, в том числе в сложных хирургических операциях, не единицы: только в Беларуси почти 1,5 тыс. ребят с деформациями позвоночника в результате врожденных аномалий развития или полученных травм, а в Союзном государстве - 65 тыс. детей. Причем прооперировать их желательно как можно раньше - пока с ростом позвоночника не начала прогрессировать его деформация и не привела к неврологическим осложнениям и инвалидности.

К сожалению, как в Беларуси, так и в России до начала выполнения программы таких возможностей не было. Как и отсутствовала система ранней диагностики и хирургических технологий лечения. Не изготавливались в стране и металлоконструкции для оказания специализированной помощи детям с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.

Учитывая актуальность проблемы, 29 мая 2017 года постановлением №13 Совета Министров Союзного государства был дан старт выполнению программы. Белорусские и российские медики за время проекта создали абсолютно новую концепцию помощи таким детям. Четыре года - с 2017-го по 2020-й - разрабатывались технологии диагностики, хирургической, в том числе и малоинвазивной, помощи и, что важно, отечественные титановые металлоконструкции - спинальные системы. Ответственным исполнителем программы от Российской Федерации стал Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, от белорусской стороны - РНПЦ травматологии и ортопедии. Обмен наработками шел и дистанционно, и в ходе командировок - за круглым столом во время дискуссий и выполнения совместных хирургических операций, выработки стратегии и тактики лечения таких сложных заболеваний, которые в прежние годы трудно поддавались лечению, в результате чего качество жизни таких детей было значительно снижено.

За время реализации программы "Спинальные системы" российским и белорусским ученым и врачам при поддержке Союзного государства в содружестве с IT-компаниями и профильными учреждениями удалось то, что было ранее невозможным. Отечественная медицина на выходе получила уникальный результат.

- Проанализровали данные о пациентах с врожденными аномалиями развития позвоночника. На основе проведенных молекулярно-генетических и биохимических исследований разработали критерии оценки риска прогрессирования врожденной деформации позвоночника. Они легли в основу выбора тактики лечения, - рассказывает координатор выполнения программы от Беларуси заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии Кирилл Криворот.

Разработали алгоритмы диагностики, современные хирургические технологии, в том числе малоинвазивные (эндоскопические), анестезиологическое обеспечение уникальных операций. Были созданы технологии 3D-проектирования и прототипирования спинальных систем, а также информационно-аналитическая система (компьютерная программа), помогающая специалистам провести диагностику и планирование хирургического лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Совместно с НП ООО "Медбиотех" создали отечественные спинальные системы из биоэнертных диамагнитных титановых сплавов, ни в чем не уступающие зарубежным аналогам. Конструкции оказались в 3-8 раз дешевле зарубежных аналогов: ориентировочная стоимость наших спинальных систем - $1,5-3 тыс. Такие системы дают возможность значительно (а в некоторых случаях и практически полностью) убрать искривление позвоночника. Детям гарантирована прочная и надежная фиксация пораженных и поврежденных сегментов позвоночного столба: подниматься и ходить уже можно начинать в раннем послеоперационном периоде с минимальным использованием средств иммобилизации либо вовсе без них.

Использовать результаты программы "Спинальные системы" в лечении детей РНПЦ травматологии и ортопедии начал с 2021 года. Освоение новых технологий продолжается.

За время выполнения программы прооперировано 24 ребенка с тяжелыми деформациями позвоночника. Проведение таких операций было бы невозможно без хирургов РНПЦ травматологии и ортопедии - ведущего научного сотрудника лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга кандидата медицинских наук Дмитрия Тесакова и главного научного сотрудника доктора медицинских наук врача-нейрохирурга Сергея Макаревича.

Что важно, новые методы лечения дают возможность в два-три раза сократить сроки лечения и снизить на него расходы. Согласно расчетам, экономия составит до $140 тыс. в год.

- Со следующего года новые методы лечения, разработанные благодаря финансированию Союзного государства, начнут использоваться и другими медицинскими учреждениями страны, - сообщил директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. - А это значит, что вскоре сможем спасти от тяжелого недуга сотни ребят, нуждающихся в проведении важной для них операции, дающей шанс наравне со сверстниками расти сильными, красивыми, а главное - здоровыми.

Имплантируемые металлоконструкции устанавливаются внутрь позвоночника. Со временем вместе с позвоночным столбом конструкция участвует в формировании единого прочного костного блока, что будет препятствовать в последующем прогрессированию деформации. Металлоконструкцию можно по мере роста ребенка удлинять.

Многие разработки программы Союзного государства "Спинальные системы" оказались уникальными. Например, методы диагностики, кровосбережения при выполнении хирургической операции не имеют мировых аналогов - такие технологии ранее нигде не использовались. Это подтверждено патентами, инструкциями по применению на новые методы оказания медицинской помощи.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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