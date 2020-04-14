"Славянка" выпустила первую партию костюмов биологической защиты

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первую партию костюмов биологической защиты для системы здравоохранения Могилевской области сегодня выпустило ОАО "Славянка". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор бобруйского текстильного предприятия Теймураз Бочоришвили.

"Недавно мы получили сертификат на выпуск медицинских костюмов и уже приступили к их производству: ежедневно будет отшиваться до 1 тыс. штук, - отметил руководитель. - Первая партия изделий сегодня поступит в медучреждения области. Мы уже имеем заказ на 100 тыс. единиц, поэтому будем работать на пределе возможностей".

Основной профиль бобруйского предприятия - пошив одежды для взрослых и детей. Однако сегодня производство сконцентрировалось на выпуске средств индивидуальной защиты. На "Славянке" работают по заявкам и могут предложить весь ассортимент продукции, необходимой медицинским работникам, - защитные костюмы, маски, бахилы и др.

"В первую очередь медицинским учреждениям нужны костюмы и медицинские маски, - уточнил Теймураз Бочоришвили. - Мы выпускаем 200 тыс. защитных масок в день, половина направляется в больницы, остальные - в аптечную сеть. Для производства изделий используем белорусский полипропиленовый материал "СпанБел", который широко применяется в легкой промышленности для пошива медицинской и специальной защитной одежды, предметов санитарно-гигиенического назначения. Более того, этот материал, а следовательно, и изделия из него, обладает высокими фильтрационными способностями, не аллергенен и легко поддается стерилизации".

К пошиву масок на предприятии приступили с февраля. Коллектив численностью более 1 тыс. человек трудится всю рабочую неделю, включая субботы. "Выпуск изделий медицинского назначения на нашем предприятии и в Беларуси в целом организован раньше, чем в других странах, и в достаточных масштабах, - подчеркнул директор предприятия. - В России широкое производство масок на местных предприятиях запустили только в марте. Сегодня наши работники задействуют все ресурсы, чтобы выполнить поставленные перед предприятием задачи. Люди понимают свою важную роль в обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты".

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность составляет до 600 тыс. единиц готовых изделий в год. Акционерное общество имеет многолетний и плодотворный опыт работы с фирмами Финляндии, Великобритании, Франции, Польши, России и других стран.-0-