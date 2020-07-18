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18 июля 2020, 09:53

Следить за движением поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" можно онлайн

Фото БРСМ
Фото БРСМ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начал работу официальный сайт молодежного проекта "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" Молодежный поезд.БЕЛ, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, комиссар поезда Юлия Зинкевич.

"Сайт проекта представлен несколькими блоками: актуальная программа для каждого региона, новостная лента и фотогалерея, обновляемые онлайн. На главной странице веб-ресурса размещена схема железнодорожного состава: визуализация, количество вагонов, типы и так далее. Фишка сайта - интерактивная карта. В режиме реального времени по ней можно следить за маршрутом движения поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". На карте отмечены пункты прибытия и отправления состава. Мы полагаем, что это станет хорошей подсказкой для молодежи того или иного региона. Ведь запланированные мероприятия предполагают широкое включение в проект местной молодежи", - рассказала Юлия Зинкевич.

К слову, есть и подсказка, по которой можно уточнить, сколько времени осталось до прибытия либо отправления поезда. "Сразу после отправления состава, с 23.00, пойдет отсчет времени его нахождения в пути", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Старт проекта "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" будет дан сегодня в День молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Молодежная команда проекта объединила около 100 парней и девушек от 18 до 31 года из разных регионов - талантливых учащихся, студентов, молодых ученых, спортсменов, работающую и сельскую молодежь, участников студотрядовского движения, волонтеров, блогеров. Второй день ребята находятся в фестивальном Витебске и активно участвуют в мероприятиях.

Фото БРСМ
Фото БРСМ

"Сегодня они побывают на открытии Дня молодежи. Затем примут участие в патриотической акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложат цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина их ожидает дискуссионная площадка открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" в работе которой в качестве эксперта примет участие министр образования Игорь Карпенко. Во время дискуссии планируется обсудить вопросы, касающиеся молодежной политики, участия молодежи в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции", - добавила Юлия Зинкевич.

Фото БРСМ
Фото БРСМ

Поздно вечером молодежная команда пройдет парадом от площади Победы до железнодорожного вокзала, где состоятся торжественные проводы необычного поезда. На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе молодые люди проедут по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. Они посетят областные и районные центры, познакомятся со знаковыми объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, отдадут дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций.

Организаторы проекта - Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусская железная дорога. Он нацелен на более динамичное развитие молодежной политики в регионах, комплекс мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение ее общественно-политической активности, сохранение и приумножение культурного наследия, формирование позитивного имиджа страны в молодежной среде.

Финиширует проект 25 июля в Минске.-0-

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