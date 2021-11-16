16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи дадут юридическую оценку применению химических веществ на границе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган.

"Сегодня в управление Следственного комитета по Гродненской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что за оказанием медицинской помощи обратился ряд белорусских и иностранных граждан с телесными повреждениями, полученными в результате воздействия химических веществ. Эти телесные повреждения они получили на белорусско-польской границе. На место происшествия выехала следственная группа из сотрудников управления и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз", - рассказал Виктор Леган.

После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов. Пять граждан обратились с соответствующими телесными повреждениями.

Работа на месте продолжается. По данному факту будет дана юридическая оценка.-0-