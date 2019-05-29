Следственный комитет Беларуси заинтересован во взаимодействии с Европолом и Евроюстом

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси заинтересован налаживать взаимодействие с правоохранительными агентствами Европейского союза - Европолом и Евроюстом. Речь об этом шла на встрече председателя СК Ивана Носкевича с руководителем отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларусь Берендом де Гроотом, сообщили БЕЛТА в СК.

Белорусские следователи заинтересованы более детально и углубленно изучать европейские опыт и передовые методики различного рода преступлений, особенно в сфере высоких технологий, наркотрафика, торговли людьми и незаконной миграции, противодействия коррупции и организованной преступности. "Председатель Следственного комитета отметил, что большой интерес для ведомства представляет налаживание взаимодействия при расследовании преступлений с правоохранительными агентствами Европейского союза - Европолом и Евроюстом. Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, подтверждена готовность в обмене положительным опытом организации расследования уголовных дел", - проинформировали в СК.

В Следственном комитете отметили, что Беларусь достаточно активно взаимодействует с государствами Европейского союза в борьбе с преступностью и коррупцией. Двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам заключены с такими странами ЕС, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Кипр. С остальными государствами ЕС взаимодействие в уголовно-правовой сфере осуществляется на основе принципа взаимности, что не всегда способствует оперативности оказания правовой помощи.

"Решением этой проблемы видится развитие нормативной базы международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства путем заключения новых двусторонних договоров с отдельными государствами ЕС либо присоединения Беларуси к уже существующим международным инструментам в Совете Европы: конвенциям о выдаче 1957 года, о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, о борьбе с компьютерными преступлениями 2001 года", - считают в СК.

Беларусь уже стала полноправным участником таких международных договоров Совета Европы в области борьбы с преступностью, как Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенция о противодействии торговле людьми 2005 года. В Следственном комитете отметили, что предпринимаются определенные шаги в выстраивании конструктивного диалога между Следственным комитетом и партнерами из ЕС. Так, представители СК принимают активное участие в различных мероприятиях совместного проекта ЕС и Совета Европы "Борьба с киберпреступностью в странах "Восточного партнерства".-0-

Фото Следственного комитета