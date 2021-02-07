Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители", - сообщил для "СБ. Беларусь сегодня" начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.-0-