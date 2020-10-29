Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевой готовности

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий учебный год в Вооруженных Силах Беларуси объявлен годом боевой готовности, заявил журналистам министр обороны генерал-майор Виктор Хренин, подводя итоги второго дня оперативного сбора с командным составом Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Глава военного ведомства отметил, что год был сложным, но вместе с тем довольно продуктивным. "Объективно сложные условия для оперативной и боевой подготовки не снизили ее интенсивность. Мы своевременно меняли формы и способы проведения всех мероприятий, которые были спланированы с учетом тех условий обстановки, в которых находились в этом учебном году наши Вооруженные Силы".

Глава военного ведомства особо отметил проведенные на высоком уровне учения, в том числе и совместно с Вооруженными Силами России и в рамках ОДКБ. Виктор Хренин рассказал об успехах белорусских военнослужащих. "В этом году наши летчики в короткие сроки смогли освоить новейшие самолеты Су-30СМ, которые заступили на боевое дежурство. О высоком профессионализме белорусских военнослужащих свидетельствуют и результаты Армейских международных игр. В 2020 году впервые наша команда завоевала общекомандное второе место. Участвуя в 22 конкурсах из 30, мы получили 20 призовых мест. В целом множество проведенных мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые проходили в этом учебном году, свидетельствуют, что белорусские Вооруженные Силы, как органы военного управления, так и войска, повысили свой уровень подготовки".

Следующий год, по словам министра, будет не менее насыщенным. В качестве примера глава военного ведомства привел план мероприятий, которые будут проводиться в новом учебном году совместно с российскими военнослужащими: их количество выросло с 120 до 160. "Ключевым мероприятием следующего учебного года станет совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021", проводимое на нашей территории", - добавил он. -0-