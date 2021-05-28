Слижевский о снятии госфлага Беларуси в Риге: это вызывает крайне негативные эмоции

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия мэра Риги и министра иностранных дел Латвии по отношению к государственной символике Республики Беларусь вызывают крайне негативные эмоции. Об этом заявил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА инцидент с флагом в Риге.

"Эти действия вызывают только крайне негативные эмоции. Необходимо отметить, что нынешние государственные символы Республики Беларусь были предметом обсуждения на республиканском референдуме, который прошел в 1995 году. И наши граждане проголосовали и поддержали именно эти символы", - сказал Олег Слижевский.

Госсимволика является в том числе отражением государственного суверенитета. "И то, каким образом некоторые политические деятели позволяют себе обходиться с государственной символикой другого государства, кроме как негативных эмоций вызвать не может", - сказал министр.

"Это говорит об определенной политической незрелости подобных политиков, - продолжил Олег Слижевский. - На мой взгляд, просто нет других поводов, чтобы заявить о себе перед своими избирателями, потенциальными избирателями, и они пытаются на подобных действиях поймать нездоровый дешевый хайп. Поэтому я категорически осуждаю подобные действия и считаю, что они неприемлемы в цивилизованных международных отношениях".-0-