Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня можем подтвердить, что случаев регистрации данного вируса в Беларуси нет. Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается и Национального аэропорта Минск, и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси", - сказал министр.

По словам Владимира Караника, в Беларуси широко применяется риск-ориентированный подход. "То есть мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать", - пояснил он.

Минздрав работает в тесном контакте с коллегами из сопредельных стран. Так, накануне проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения стран СНГ. Сегодня министр встречался с послом Китая в Беларуси. "Налажен четкий обмен информацией по всем каналам, - отметил Владимир Караник. - Со стороны КНР принимаются достаточно активные меры по недопущению распространения вируса за пределы страны".-0-