Служба занятости летом трудоустроила более 23 тыс. учащихся

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости трудоустроила этим летом более 23 тыс. учащихся, сообщила сегодня журналистам консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Наталья Лобачева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси временная занятость молодежи в свободное от учебы время организована службой занятости круглогодично и во всех регионах. Однако основное трудоустройство молодых людей приходится на летний период. Приоритетное право на временное трудоустройство предоставляется молодежи из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, несовершеннолетним, которые состоят на различных видах учета, в комиссиях, инспекциях по делам несовершеннолетних", - рассказала Наталья Лобачева.

По ее словам, на временные рабочие места с финансовой поддержкой государства в летний период было трудоустроено более 23 тыс. учащихся. "Школьникам предлагалось принять участие в работах по озеленению, благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции. Кроме того, служба занятости сформировала перечни организаций, готовых предоставить рабочие места для временного трудоустройства молодежи без финансовой поддержки государства, - рассказала консультант управления. - Эти перечни постоянно актуализируются и размещаются на информационном портале государственной службы занятости, сайтах местных органов власти, в социальных сетях. Так, за июнь - август за счет средств нанимателей трудоустроены почти 4 тыс. молодых людей. С молодыми гражданами, направленными органами по труду, занятости и социальной защите для временного трудоустройства, наниматели заключают срочные трудовые договоры. Таким образом на них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательства об охране труда".

Наталья Лобачева подчеркнула, что молодежи начинать трудовую деятельность можно с 14 лет. "В таком случае трудовой договор может быть заключен для выполнения исключительно легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, и только с письменного согласия одного из родителей. Чтобы получить содействие в трудоустройстве на временную работу в свободное от учебы время, ребята могут обращаться в службу занятости по месту жительства либо в учреждение образования", - добавила она.-0-