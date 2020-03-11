Служба занятости помогла почти 60% лечащихся от алко- и наркозависимости трудоустроиться в 2019 году

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически 60% граждан с алкогольной или наркотической зависимостью, обратившихся в службы занятости Беларуси в 2019 году, были трудоустроены. Об этом сообщил журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году в службы занятости по всей стране обратились 27 граждан, которые проходят курс реабилитации после лечения от алкогольной и наркотической зависимости, были трудоустроены 16 - это практически 60%", - уточнил Олег Токун.

По его словам, вопрос трудоустройства таких граждан решается нелегко, поскольку зачастую у них отсутствуют образование и опыт работы. Поэтому вакансии для этих людей находят в сферах, где не требуется специальная подготовка. Чаще всего предлагают трудоустроиться дворниками, уборщиками, подсобными рабочими.

Работа по социальной адаптации людей с алкогольной или наркотической зависимостью со стороны Минтруда и соцзащиты ведется по нескольким направлениям. Первое - оказание социальных услуг на базе территориальных центров социального обслуживания, второе - помощь в трудоустройстве, чем занимаются территориальные службы занятости. "При этом главное желание того, кто нуждается в помощи", - обратил внимание представитель Минтруда.

Так, в 2019 году в территориальных центрах социального обслуживания населения помощь была оказана 34 гражданам, которые прошли курс лечения от алкогольной или наркотической зависимости. Большинство из них воспользовались услугами психолога, для некоторых была актуальна материальная или гуманитарная помощь. На базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей функционирует колл-центр по оказанию помощи наркозависимым и их семьям. В прошлом году его специалисты зафиксировали 300 обращений - всем были даны консультации.

Помимо этого территориальные центры готовы предоставить площадки для работы общественных объединений, которые направлены на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего в прошлом году по такому принципу развивалось три проекта - два в Минске и один в Бобруйске.-0-