СМИ должны писать интересно о важном - директор "Арменпресс"

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственные средства массовой информации должны писать интересно о важных событиях. Такое мнение высказал директор информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян на пленарном заседании XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы много говорим о коммерциализации медиаресурсов. Они стараются писать о том, что интересно инвестору, общественной, политической или международной силе, которая вложилась в это предприятие. В этом смысле для государственных информационных ресурсов открывается очень хорошая ниша: мы должны писать интересно о том, что важно. Наша функция - сделать так, чтобы граждане, которые живут в наших странах, сделали осознанный выбор, чтобы они знали, куда движется государство, общество, чтобы они чувствовали себя защищенными", - считает Арам Ананян.

Директор "Арменпресс" добавил, что залогом востребованности СМИ является подача правдивой информации. "Главный постулат современной журналистики - не врать. В первую очередь это огромная ответственность для государственного средства массовой информации, только так мы можем стать востребованными", - сказал он.

В Белорусском международном медиафоруме участвуют более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. По словам заместителя главного редактора отдела новостей телерадиокомпании Сербии Бояна Бркича, такие площадки дают возможность из первых уст узнать новое о Беларуси, познакомиться с коллегами из других стран, обменяться взглядами, опытом, обсудить актуальные темы.

"Я уже третий раз участвую в форуме, на каждом из них - интересные дискуссии. В этом году особое внимание уделяется роли средств массовой информации в сохранении памяти о событиях Второй мировой войны. По моему мнению, и мнению большинства моих соотечественников в Сербии, - это очень важная тема, поскольку в последние несколько лет мы видим попытки пересмотра исторических фактов. Теряется грань между добром и злом, жертвами и агрессором. Такого рода попытки опасны, поскольку открывают простор для возрождения идеологии, которая привела к большой трагедии. Уверен, что только система образования и СМИ могут противостоять таким попыткам. Нужно учить молодых людей, чтобы они знали события прошлого и не повторили их", - подчеркнул замредактора.

Во время Белорусского медиафорума состоятся дискуссии о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов.-0-

Фото Леонида Щеглова и Вадима Якубёнка