11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 12 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), днем преимущественно по юго-востоку небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, по югу местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4.-0-

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