Снижение аренды, "кассы взаимопомощи" - профсоюзы предлагают допмеры поддержки работников

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы предлагают дополнительные меры поддержки предприятий и работников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"В сегодняшних условиях спада экономической активности во всем мире многие предприятия и работники могут столкнуться с ситуацией снижения доходов. Очевидно, что в этих обстоятельствах необходимо принять все меры, чтобы поддержать трудовые коллективы, сохранить рабочие места, - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Сегодня нам нужно сплотиться, чтобы помочь тем, кто в этой помощи нуждается больше всего".

Профсоюзы со своей стороны уже приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан. Так, профсоюзные организации всех уровней отказались от непервостепенных расходов и перенаправят все высвободившиеся средства на оказание помощи тем членам профсоюзов, которые оказались в затруднительном материальном положении.

"Для этого в профсоюзных организациях всех уровней созданы "кассы взаимопомощи", из которых будет оказываться поддержка работникам предприятий, пенсионерам, ветеранам труда", - отметил Михаил Орда.

Профсоюзы предлагают правительству разработать и утвердить на государственном уровне ряд решений по поддержке предприятий и населения. Чтобы сработать на упреждение, такие меры следует принять максимально оперативно. В частности, по мнению ФПБ, необходимо предоставить предприятиям и организациям, которые наиболее пострадают в результате сложившейся эпидемиологической ситуации, отсрочку по уплате налоговых платежей и пошлин, а также предусмотреть снижение арендной платы. Целесообразно для этих предприятий и их работников и освобождение от начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и электроэнергии.

"Кроме того, мы считаем, что сегодня на государственном уровне необходимо принять решение о возможности предоставлять работникам, которые чувствуют недомогание, у кого есть признаки заболевания, возможность остаться дома на несколько дней с сохранением заработной платы на этот период. Как показывает опыт многих стран, такие меры помогают в определенной степени разгрузить учреждения здравоохранения и мотивируют людей заботиться о своем здоровье", - добавил председатель ФПБ.-0-