Снятый курсантами МЧС ролик "Стоп коронавирус" за сутки посмотрели более 5,5 тыс. человек

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик "Стоп коронавирус", который сняли курсанты Университета гражданской защиты МЧС, менее чем за сутки посмотрели более 5,5 тыс. человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

В видео курсанты МЧС факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности рассказывают, что может сделать каждый, чтобы вирус отступил. Автором проекта выступил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков.

Ролик о личной ответственности каждого в борьбе с коронавирусной инфекцией размещен в социальных сетях университета МЧС и на видеохостинге YouTube.-0-