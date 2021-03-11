Соблюдение Конституции и законов страны является основой единства общества - послание КС

Петр Миклашевич
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение Конституции и законов своей страны является основой единства и консолидации общества. Об этом говорится в заключительной части послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году", которую озвучил сегодня председатель суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Конституционный суд полагает, что в общественном сознании необходимо укреплять понимание того, что уважение, осознанное и добровольное соблюдение Конституции и законов своей страны является основой единства и консолидации общества, стабильного и динамичного развития Республики Беларусь", - подчеркнул Петр Миклашевич.
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