В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию - Миклашевич

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию. Об этом сообщил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич после оглашения заключительной части послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель КС напомнил, что необходимость создать такую комиссию из различных представителей белорусского общества указана в резолюции Всебелорусского народного собрания.

"В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения, - сказал он. - Конечно, значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию".

Много предложений по совершенствованию, изменению отдельных положений Конституции было высказано при подготовке к ВНС на диалоговых площадках, в том числе поступили предложения и в Конституционный суд. "Но мы работали пока в экспертном варианте, анализировали их, а уже полномочия вырабатывать конкретные положения Конституции будут предоставлены конституционной комиссии", - отметил Петр Миклашевич. Он считает крайне важным, чтобы граждане активно участвовали в разработке предложений по изменению Конституции, принятии конституционных положений, "поскольку это значительно повышает легитимность основного закона нашей страны".

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко во время выступления с докладом на VI Всебелорусском народном собрании заявлял, что проект новой Конституции будет готов в течение года. "Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Недавно в Послании народу и парламенту заявил, что у меня на столе были два проекта Конституции", - сказал он. Теперь речь идет о подготовке третьего варианта. "В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум", - сказал Александр Лукашенко. Он обратил внимание на то, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу. "Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года", - добавил глава государства.-0-