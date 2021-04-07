Соглашение о сотрудничестве подписали университеты МЧС Беларуси и Санкт-Петербурга

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о взаимном сотрудничестве и план реализации мероприятий на 2021 год подписали начальник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Иван Полевода и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк. Церемония подписания прошла сегодня в УГЗ МЧС, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

Документы направлены на расширение и укрепление взаимодействия в образовательной и научной деятельности. Соглашение предусматривает объединение усилий профессорско-преподавательского состава, научных работников и ведущих специалистов двух университетов МЧС в области гражданской защиты для создания более эффективной системы подготовки высококвалифицированных кадров по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развития национальных школ подготовки пожарных-спасателей, а также повышение уровня научно-исследовательской и педагогической работы в спасательных вузах.

Стоит отметить, что в 2017 году Университет гражданской защиты посетила делегация руководителей учреждений высшего образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и пятью вузами МЧС России.-0-

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