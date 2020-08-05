Согласие в обществе помогает государству спокойно пережить время глобальных трансформаций - эксперт

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный консенсус по поводу национальных интересов помогает государству спокойно пережить время глобальных трансформаций. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

В Послании дана верная оценка ситуации в части рисков, которые испытывают сегодня все государства мира и Беларусь в частности. "Расстановка акцентов и определение рисков в международной среде очень важны. Хорошо, что они правильно делаются. Но, с другой стороны, как известно из истории международных отношений, одного лишь внешнеполитического инструментария недостаточно для того, чтобы страны противостояли угрозам и рискам, - отметил Евгений Прейгерман. - Когда государство нормально функционирует и в обществе есть абсолютный консенсус по поводу национальных интересов и того, каким образом их реализовывать, то даже более уязвимые государства традиционно достаточно спокойно переживают периоды трансформации".

"Но если в обществе есть надрывы, то никакими внешнеполитическими инструментариями и правильными стратегиями их, как правило, не заменить, - констатировал он. - К сожалению, то, что мы видим на фоне проходящей в стране президентской кампании, говорит о наличии проблем".

Эксперт обратил внимание, что в белорусском обществе давно существовал некий ценностный раскол и сейчас наступил период его эскалации. "Первое, о чем нужно думать, - что делать с этим внутренним эскалированным расколом, эмоциональным напряжением, которое выливается на улицы. В Послании было несколько важных тезисов по этому поводу. В очередной раз сказано о конституционной реформе. Какие-то наработки уже есть, но то, что в итоге примут парламентарии, будет зависеть от тех предложений, которые в том числе в обществе будут выработаны", - подчеркнул Евгений Прейгерман.-0-