Сохранение трудовых коллективов, дистанционная форма занятости - Лобович о принимаемых мерах во время пандемии

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О принимаемых мерах во время пандемии рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы четко понимали, что нам нужно сохранить трудовые коллективы, так как работникам необходимо обеспечивать свои семьи. Те меры, которые были приняты по внесению изменений в Трудовой кодекс, были своевременными, особенно в части регулирования дистанционного труда", - сказал Андрей Лобович.

Он отметил, что в прошлом году в рамках указа №178 была оказана поддержка трудовым коллективам, которые находились в простое. Это порядка 20 тыс. человек (работники 254 предприятий) на общую сумму более Br3 млн.

"2020 год мы закончили с уровнем общей безработицы 4%, когда в странах Европейского союза она составила 7,5%, в Украине - около 10%, а в Литве - еще больше. При этом, у нас достаточно высокий уровень занятости населения - 83%. Это один из лучших показателей в мире, - подчеркнул первый замминистра.

По его словам, спрос на рабочую силу также есть. "На сегодня в банке вакансий более 9 тыс. вакансий с уровнем оплаты более Br1 тыс., - отметил он. - За прошлую пятилетку около 1 млн человек обратились в службу занятости, 740 тыс. - мы трудоустроили, порядка 40 тыс. - прошли переобучение, обучение новым профессиям, около 9 тыс. человек с помощью безвозмездной субсидии открыли свое дело".-0-