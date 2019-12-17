Союзная Молодежная палата создаст информресурс о памятниках советским солдатам в Беларуси и РФ

17 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России в 2020 году запустит информационный ресурс о памятниках советских солдатам, существующих на территории Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания по итогам прошедших 16-17 декабря в Минске мероприятий Молодежной палаты.

"Был представлен разработанный Молодежной палатой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в котором предполагается осуществить оцифровку памятников и мест крупных сражений советских войск на территории Беларуси и России, - отметили в пресс-службе. - На сегодняшний день информационный ресурс спроектирован, оформлен дизайн и запущена его работа в тестовом режиме. Полномасштабный старт проекта планируется в 2020 году. Членам Молодежной платы поручено принять участие в реализации указанного проекта, обеспечить его популяризацию и участвовать в наполнении ресурса информацией о памятных местах".

Старт молодежному проекту "Цифровая звезда" будет дан в начале 2020 года Старт международному историко-культурологическому проекту "Цифровая звезда" Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России будет дан в начале 2020 года. Об этом сообщил председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Для школьников Молодежной палатой разработана акция "Классный час о Союзном государстве", которая была проведена в текущем году и признана перспективной. Продолжение проведения и развитие данной акции в 2020 году единогласно поддержали члены Молодежной палаты.

"Были рассмотрены перспективы развития сотрудничества Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России с Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. Участники встречи поддержали развитие совместной деятельности и определили приоритетные направления работы по укреплению межпарламентских связей, обмену опытом и взаимной информационной поддержке. Проект соглашения о сотрудничестве и план взаимодействия планируется подготовить в 2020 году", - добавили в пресс-службе.-0-

У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике Об этом заявила член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова.