Союзные парламентарии обсудят белорусско-российские проекты в образовании

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудят вопросы разработки и реализации совместных белорусско-российских образовательных проектов и программ. Заседание пройдет 20 ноября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят вопросы разработки и реализации совместных образовательных проектов и программ Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Депутатам будет представлена информация об итогах реализации проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий". Кроме того, планируется подведение итогов проведения заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Интеграция систем общего образования Беларуси и России как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России.-0-