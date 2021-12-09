Союзные парламентарии ознакомятся с результатами реставрационных работ в Брестской крепости

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии - члены Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам 16-17 декабря посетят Брестскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"16 декабря планируются встреча парламентариев с руководством Брестского областного исполнительного комитета и Брестского областного Совета депутатов, ознакомление с результатами реализации проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", а также участие в мероприятиях Молодежной палаты при Парламентском собрании", - рассказали в пресс-службе.

17 декабря состоится заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутаты обсудят ход работы по подготовке нового проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", реализация которого будет направлена на продолжение совместной деятельности по сохранению объектов историко-культурного наследия Беларуси и России.

"Кроме того, повестка заседания включает вопросы финансирования из бюджета Союзного государства других программ и мероприятий по направлениям деятельности комиссии, обсуждение плана работы на 2022 год", - добавили в пресс-службе.-0-