Союзные парламентарии предложили унифицировать системы автострахования в Беларуси и РФ

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания считают необходимым унифицировать законодательство двух стран, касающееся страхования гражданской ответственности автовладельцев. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате сессии союзного парламентского органа.

На сессии парламентарии обсудили вопрос о возможности распространения действия национальных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на всю территорию Союзного государства. "В настоящее время в Беларуси и России действуют разные системы ОСАГО, - рассказали в пресс-службе. - Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого. При выезде за пределы государства регистрации транспортного средства его владелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования "Зеленая карта" (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Беларуси - минимум на 15 дней, в России - от пяти дней)".

Парламентарии считают, что в целях создания более комфортных условий для краткосрочных поездок через внутреннюю границу Союзного государства требуется совершенствование порядка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"На первом этапе решения этого вопроса предлагается снизить в Республике Беларусь минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, до пяти дней. В дальнейшем депутаты считают целесообразным организовать работу по унификации законодательства Беларуси и России об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств для предоставления возможности заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства либо только на территории государства регистрации транспортного средства (по выбору страхователя)", - отметили в пресс-службе.

Парламентское собрание предложит Совету Министров Союзного государства поручить профильным министерствам и ведомствам Беларуси и России организовать работу по выполнению этих рекомендаций. "Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств для унификации законодательства Беларуси и России в этой сфере", - добавили в пресс-службе.-0-